В Когалыме водитель с прицепом нарушил ПДД и спровоцировал аварию Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Когалыме, 36-летний водитель «Вольво» с полуприцепом, при движении задним ходом на перекрёстке, выехал со второстепенной дороги на главную врезался в «Газель», за рулем которой находился 32-летний мужчина. При столкновении водитель Газели получил травмы.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 17 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция напоминает, что разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, грозит штрафом в размере 500 рублей.