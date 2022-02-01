Погода в Югре 1 февраля 2022: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 1 февраля, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -22, -27 °С, при прояснениях -28, -33 °С, по востоку -14, -19 °С, днем -17, -22 °С, местами -10, -15 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -23, -25 °С, днем -17, -19 °С.

По этому дню на Руси судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель - в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель - её же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода в этот день предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день - а значит, и в течение всего месяца - говорил о том, что лето будет благоприятным.