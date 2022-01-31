Партии «Единая Россия» отдали честь пользователи «Тик Тока» Фото: Мария Толстихина

В отдельной вселенной «Тик Ток» свои правила и, конечно, свои забавы. Одна из излюбленных у молодежи сейчас – это отправлять в службы поддержки банков фразы из популярных современных песен. Один из тиктокеров сделал такой жест в адрес политический партий и был приятно удивлен.

Партия ответила естествоиспытателю, и сделала это очень даже складно, о чём тиктокер снял и выложил видео. Пользователя удивило отношение партии и заставило задуматься.

- Нас это, с одной стороны, восхитило, а с другой стороны заставило призадуматься - у них там в ЕдРе есть служба мониторинга мироздания, которая способна уловить и обработать любой сигнал Вселенной и дать на него обратную связь, или партия обзавелась искусственным интеллектом, который это делает вместо людей? - заключили авторы телеграм-канала «Агитуха».