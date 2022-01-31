Спортсменка из Сургута стала чемпионкой мира по ММА Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Югорская спортсменка Анастасия Кармаева стала чемпионкой мира в СБЕ (ММА).

Чемпионат и Первенство мира по смешанным боевым единоборствам (ММА) прошли в Абу-Даби с 24 по 28 января. Российские спортсмены завоевали 18 золотых медалей. В составе российской сборной выступила сургутянка Анастасия Кармаева, она участвовала в бою в весовой категории 61,200 кг и победила Назерке Исабек из Казахстана, став чемпионкой мира.

- Переполняют эмоции, это наша общая победа! Спасибо моей семье, всей команде союза ММА, моему клубу и тренерам, - сказала спортсменка.

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Югры стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу.