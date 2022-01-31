"Сердце Ханты-Мансийска согреет горожан": в столице Югры появилась архитектурная форма в виде сердца

В столице Югры появилась архитектурная форма в виде сердца Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске появилась архитектурная форма в виде сердца. Она находится рядом со спортивным комплексом на улице Григория Величко, 3. Арт-объект установлен по проекту «Город в моем сердце» Центра социальных инициатив Югры и мастерской «Сделано в Нягани».

Внутри фигуры установлен нагревающийся механизм, поддерживающий ее температуру до +5 градусов. Проектировщики рассказали, что прикоснувшись к арт-объекту зимой можно почувствовать тепло, которое исходит от хантымансийцев.

Похожие сердца появятся и в других городах Югры.