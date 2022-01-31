За последнюю неделю число заболевших коронавирусом в Югре выросло в 2,4 раза Фото: Татьяна Коркина

За последнюю неделю января число заболевших коронавирусом в Югре выросло в 2,4 раза. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Кроме того он отметил, что в Сургуте число людей, заболевших коронавирусом, выросло в два раза. Фиксируется максимальный рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные ковид-центры - эти подразделения работают в вечернее, ночное время, включая субботы и воскресенья.

- В ковидных отделениях округа развернуты 1619 коек, на утро сегодняшнего дня заняты 1117, это на 58% больше, чем неделей ранее. В реанимациях лечатся 82 больных, что больше на 12% - сообщил Добровольский.

По данным регионального оперштаба, от коронавируса сегодня лечатся больше 5 тысяч человек. Медики говорят о небывалой нагрузке, не сравнимой ни с одной из волн пандемии. За сутки зафиксировано 3 021 новый случай COVID-19 в 22 муниципалитетах.