В Сургутском районе задержали водителя, который пытался дать взятку полицейскому Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе на автодороге Лянтор – Сургут дорожные полицейские остановили «Газель». Во время проверки документов выяснилось, что водитель лишен водительских прав.

Чтобы избежать административной ответственности и рассчитывая на то, что полицейский не составит на него протокол об административном правонарушении, мужчина несколько раз предлагал одному из сотрудников Госавтоинспекции решить вопрос с помощью взятки. Несмотря на то, что мужчину предупредили, что это преступление, он положил в бардачок патрульной машины 7 тысяч рублей.

Полицейские задержали его и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

Водитель находится под подпиской о невыезде.