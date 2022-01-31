В Сургутском районе задержали водителя, который пытался дать взятку полицейскому
Фото: Татьяна Коркина
В Сургутском районе на автодороге Лянтор – Сургут дорожные полицейские остановили «Газель». Во время проверки документов выяснилось, что водитель лишен водительских прав.
Чтобы избежать административной ответственности и рассчитывая на то, что полицейский не составит на него протокол об административном правонарушении, мужчина несколько раз предлагал одному из сотрудников Госавтоинспекции решить вопрос с помощью взятки. Несмотря на то, что мужчину предупредили, что это преступление, он положил в бардачок патрульной машины 7 тысяч рублей.
Полицейские задержали его и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. СУ СК РФ по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».
Водитель находится под подпиской о невыезде.