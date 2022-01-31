МЧС опровергло информация по эвакуации жителей Югры в пункты временного размещения Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня, 31 января, в Ханты-Мансийске на подъездах жилых домов появились объявления с информацией о мероприятиях по эвакуации населения в пункты временного размещения, проводимой МЧС России. ГУ МЧС России по ХМАО-Югре опровергли информацию, сообщив, что она не соответствует действительности.

- Данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре проводить не планировало и не планирует - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

В пресс-службе также рекомендовали использовать только официальную информацию. МЧС призывает жителей и гостей округа соблюдать спокойствие и не паниковать. Предпосылок для волнений и беспокойства нет.