Перед выходом на работу югорчане должны сдавать ПЦР-тест на COVID Фото: Татьяна Коркина

Югорчане перед выходом на работу должны сдавать ПЦР-тест, вне зависимости от времени отпуска в Югре. Об этом сообщили в окружном департаменте труда и занятости населения. Этот вопрос касается и вакцинированных сотрудников.

Такое требование ввели для ранней диагностики COVID-19, своевременного лечения людей и исключения распространения болезни в трудовом коллективе. Работодатель должен компенсировать затраты на оплату ПЦР-тестов, когда направляет работника в командировку.

- Пожилых сотрудников старше 60 лет необходимо перевести на дистанционный формат обязательно, а если по каким-то причинам работодатель не может обеспечить такого работника условиями для удалёнки, то это время будет считаться простоем. Оплачивается оно в размере не менее двух третей оклада тарифной ставки, – отметил заместитель директора департамента труда и занятости населения Югры Алексей Мокринский.