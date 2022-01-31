В Ханты-Мансийске пройдет фестиваль семейных кукольных спектаклей «Варежка» Фото: Городской информационный центр

Ханты-Мансийский театр кукол начал прием заявок на участие в V Фестивале семейных кукольных спектаклей «Варежка». Участники посетят творческие мастер-классы, покажут собственные спектакли, получат призы и подарки от партнёров фестиваля.

- Фестиваль «Варежка» - это не только финальный показ своих произведений, своих семейных творческих задумок, это, прежде всего серия мастер-классов: по драматургии, режиссуре, актерскому мастерству, по тому, как монтировать видео или звук. Все это пригодится для финального показа - рассказал директор Ханты-Мансийского театра кукол Павел Потапов.

По его словам, мастер-классы будут проводить не только специалисты театра, но и приглашенные гости. Заявки принимаются до 11 февраля, а финальный показ спектаклей состоится 27 марта, в Международный день театра.