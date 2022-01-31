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Здоровье31 января 2022 10:09

Коронавирус в Югре, последние новости на 31 января 2022 года: умерли 4 человека

В тяжелом состоянии находятся 71 пациент
Виктория Терина
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Коронавирус в Югре, последние новости на 31 января 2022 года: умерли 4 человека

Коронавирус в Югре, последние новости на 31 января 2022 года: умерли 4 человека

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 4 человека. Всего за период пандемии в округе скончались 2 171 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 3 021 случай COVID-19. В тяжелом состоянии находится 71 пациент, 40 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 106 человек.

За последние сутки в России выявлено 124 070 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 090 человек, на 8% меньше по сравнению с 30 января. Зафиксирован 621 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 30 130 человека.

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