В Нефтеюганске иномарка сбила женщину на пешеходном переходе Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные на дорогах Югры пострадало 6 человек. Об этом сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре. Одно из ДТП произошло в Нефтеюганске. Там, 47-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», сбил 64-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина, получила травмы.

Всего за выходные зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 19 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 9 – за отказ от медицинского освидетельствования; 66 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 64 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными особенно в темное время суток. Важно выбирать безопасную скорость движения и пропускать пешеходов.