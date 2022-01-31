Девятнадцать сургутских пар поженятся 22.02.2022 года Фото: Сургутский Дворец торжеств

В красивую дату - 22.02.2022 в Сургуте зарегистрируют брак 19 пар. Молодоженов распишут в неторжественной обстановке, так как дата выпадает на будний день. Кроме этого, в связи с новыми ограничениями, вызванными распространением COVID-19, вовремя торжественного бракосочетания в зале могут присутствовать не более 8 человек, включая молодоженов. Эти ограничения продлятся до конца февраля.

Напомним, мы писали ранее, что двенадцатого декабря в Нижневартовске поженились 12 пар. Всего с начала 2021 года в нижневартовском ЗАГСе зарегистрировано 1 632 брака.

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