Гендиректор коммерческого предприятия в Югре задолжал налоговой 46 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре, за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, будут судить бывшего генерального директора коммерческого предприятия.

Учредитель и руководитель коммерческого предприятия, которое занимается транспортными услугами с января 2017 по март 2018 года организовал фиктивный документооборот с аффилированными организациями. С помощью этой схемы гендиректор занизил размер налога на добавленную стоимость и отразил ложную информацию в налоговых декларациях. Из-за этого в бюджет Российской Федерации не уплачены налоги на 46 миллионов рублей.

- Обвиняемый вину не признал. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемого в виде денежных средств на счетах, а также имущество предприятия в виде транспортных средств общей стоимостью более 40 миллионов рублей - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Уголовное дело передано в суд.