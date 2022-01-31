Житель Сургута ответит перед судом за вымогательство, похищение человека и ряд других преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 30-летнего мужчины, который обвиняется в похищении человека, принуждении свидетеля к даче ложных показаний и к уклонению от дачи показаний, вымогательстве, а также в рядке других преступлений.

Как сообщили следственные органы, обвиняемого задержали за злоупотребление должностными полномочиями и хищении денег с банковского счета. Чтобы уйти от ответственности, югорчанин дважды, применяя насилия и угрожая важному свидетелю с силой затащил его из квартиры в свой в гараж, а затем в лес за пределы населенного пункта, где удерживал связанным по несколько часов. Он избивал его, заставляя не являться в суд и не давать показания, а в случае принудительного доставления – соврать. Кроме того, обвиняемый, воспользовавшись подавленной волей потерпевшего к сопротивлению, заставил того ежемесячно платить ему 10 – 20 тысяч рублей в качестве компенсации за последствия ранее данных показаний.

Позже обвиняемый похитил у свидетеля паспорт и другие личные документы. А накануне очередного заседания суда, обвиняемый на своем автомобиле перевез потерпевшего из Сургута в Лангепас, где высадил из автомобиля, зная что у потерпевшего нет денег на обратную дорогу.

В итоге свидетель рассказал правоохранителям причину не явки в суд и теперь обвиняемый мужчина ответит за свои действия в суде. Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в суд.