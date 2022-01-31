Коронавирус в Югре, последние новости на 31 января 2022 года: заразился 3 021 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано 118 963 случая коронавируса. За сутки зафиксировано 3 021 новый случай COVID-19 в 22 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 930; Нижневартовске – 503; Ханты-Мансийске – 334; Нефтеюганске – 252; Нижневартовском районе – 108; Сургутском районе – 108; Нефтеюганском районе – 97; Мегионе – 95; Нягани – 94; Радужном – 86; Когалыме – 65; Октябрьском районе – 54; Советском районе – 48; Пыть-Яхе – 47; Югорске – 38; Кондинском районе – 34; Покачей – 30; Лангепасе – 24; Урае – 23; Березовском районе – 22; Ханты-Мансийском районе – 20; Белоярском районе – 9.

На момент выявления у 2 987 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 11 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 2 927 случаях, по 94 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 35 215 человек, сняты с наблюдения – 462 857. За сутки на COVID-19 обследован 8 741 человек, всего прошли обследование 2 894 610 жителей Югры.

Состояние 71 пациента тяжелое, 40 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умер 2 171 человек. За сутки вылечились 202 человека, за весь период пандемии – 94 833 югорчанина.