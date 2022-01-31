Житель Кондинского района потерял деньги, пытаясь купить автомобиль Фото: Юлия Кучеренко

Выходные выдались удачными для аферистов, на доброте и наивности югорчан они заработали больше 5-ти миллионов. В эти дни в полицию обратилось 19 человек с заявлениями о мошенничестве.

В Нефтеюганске местному жителю позвонили якобы представители банка, которые рассказали 31-летнему югорчанину о том, что на его счету зафиксированы мошеннические действия и настоятельно советовали, как можно быстрее сообщить реквизиты банковских карт и спасти деньги. Мужчина на эмоциях продиктовал все необходимое и буквально через несколько минут получил сообщение о списании 150 тысяч.

Житель Кондинского района решил присмотреть автомобиль. Он нашел подходящее авто и связался с продавцом, который оказался аферистом. Тот пообещал придержать авто, но запросил задаток в размере 210 тысяч рублей. Мужчина одержимый желанием приобрести автомобиль перевел запрашиваемую сумму.

В Нефтеюганском районе женщина поверила аферистам, которые пообещали ей снизить процентную ставку по кредитной карте. Югорчанка на радостях сообщила мошенникам все смс-коды, а они не упустили возможность и списали со счета югорчанки 24 тысячи.

По всем случаям возбуждены уголовные дела