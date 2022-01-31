За неделю в Югре зарегистрировано 52 пожар Фото: Юлия Кучеренко

За неделю в Югре зарегистрировано 52 пожара, в которых спасли имущество и материальные ценности на сумму 25 миллионов рублей.

В большинстве случаев горели жилые дома (10), дачи (3), гаражи (2), бани (5) и транспортные средства (7). Основная причина пожаров - нарушения при использовании электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

Спасатели призывают жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. И напоминает, что оставленные без присмотра включенные электроприборы, перегрузка электропроводки, электроприборы кустарного производства, – все это приводит к пожару. Необходимо проверять состояние электропроводки, розеток и приборов в доме.

В случае пожара нужно сообщить по телефонам 101 и 112.