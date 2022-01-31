В Сургуте стартовал проект «Мир без границ» Фото: Чувашский Национально-Культурный Центр «Туслах» («Дружба»)

В Сургуте стартовал проект «Мир без границ», основной идеей которого является театрализация славянских сказок, через погружение в мир традиций и обычаев, зашифрованных в сказке.

Атмосфера сказок и волшебства поможет юным югорчанам пройти социальную адаптацию к системе образования и в целом к жизни в городе, их мягкой интеграции в городское сообщество. Для детей вовлечение в сказочный мир способствует развитию эмоциональной и интеллектуальной сферы, создает благоприятный дружественный психологический климат.

Мероприятия проекта будут проходить на базе школ и национально-культурных центров Сургута.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте активно развивают проект зоозащитного движения «Дай лапу». Этот проект стал первым шагом к формированию ответственного отношения к животным.