Погода в Югре 31 января 2022: мороз до до -30 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 31 января, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Изморозь. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -18, -23 °С, при прояснениях до -30 °С, днем -13, -18 °С, местами до -23 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, ночью без осадков, а днем небольшой снег. Изморозь. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура ночью -21, -23 °С, днем -16, -18 °С.

С эти днем было связано и немало примет. Если день выдается вьюжным - ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями - это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая.