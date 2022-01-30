В Югре на 30 января 2022 года коронавирусом заболели ещё 2 954 человека Фото: Татьяна Коркина

По данным на 30 января 2022 года в Югре зафиксировано ещё 2 954 новых случаях заболевания коронавирусом в 21-м муниципальном образовании. Как сообщает Оперативный штаб, больше всего заболевших в Сургуте (835 человек), Нижневартовске (424 человека), Ханты-Мансийске (333 человека), Нефтеюганске (287 человек) и Нефтеюганском районе (141 человек).

Коронавирус в Югре на 30 января 2022. Фото: Оперштаб

Таким образом, всего с начала пандемии «корону» подхватили 115 942 человека. Сейчас болеют 19 144 человека, выздоровел 94 631 человек, умерли 2 167 человек.

Коронавирус в Югре на 30 января 2022. Фото: Оперштаб

У большинства заболевших (2 834 человек) симптомы ОРВИ, в бессимптомной форме ковидом болеют 22 человека, в состоянии пневмонии – 98 человек.