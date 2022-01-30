В Нижневартовске сгорел двухэтажный дом и два автомобиля на улице Мира Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске накануне, 29 января 2022, произошло три пожара: горел двухэтажный дом и два автомобиля на улице Мира.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, в 16.46 сообщение на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре двухэтажного дома на 14-й улице в поселке Дивный. Когда спасатели приехали на место ЧП, пожарные увидели горящий дом, который они потушили в 17.04. К счастью, пострадавших в ЧП не было. С огнем боролись 11 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники.

В 17.27 поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на ул. Мира. Благо, через 21 минуту пожарные потушили и тот, и другой транспорт. Пострадавших тоже нет. Огонь тушили 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

В обоих случаях причины возгорания устанавливают органы дознания ГУ МЧС.