Погода в Югре 30 января 2022: ночью почти тридцатка, но днем потеплеет Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 30 января, ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19…-24… °С, при прояснениях -27…-32 °С, днем -11…-16 С, местами -18…-23 С.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21…-23 С, днем -14…-16 С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.