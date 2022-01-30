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Общество30 января 2022 3:05

Погода в Югре 30 января 2022: ночью почти тридцатка, но днем потеплеет

Рассказываем, какая погода будет в Югре 30 января 2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 30 января 2022: ночью почти тридцатка, но днем потеплеет

Погода в Югре 30 января 2022: ночью почти тридцатка, но днем потеплеет

Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 30 января, ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -19…-24… °С, при прояснениях -27…-32 °С, днем -11…-16 С, местами -18…-23 С.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -21…-23 С, днем -14…-16 С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 30 января 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

Погода в Югре 30 января 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

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