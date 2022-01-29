Погода в ХМАО на 29 января 2022 года: облачно с прояснениями Фото: Мария Толстихина

В ХМАО сегодня облачно с прояснениями. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -20,-25 °С, при прояснениях до -32 °С, днем -14,-19 °С, местами до -24 °С.

Русской православной церковью 29 января по новому стилю отмечается поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра.

Около 42 года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был связан двумя железными цепями.

Ночью, накануне суда над апостолом, Ангел Господень снял с него эти цепи и чудесно вывел его из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли цепи (вериги) и хранили их как драгоценность.