В Сургуте отремонтируют больше 7 километров дорог Фото: Администрация Сургута

В 2022 году в Сургуте отремонтируют пять участков дорог общей протяженностью больше 7 километров. Приоритетные территории помогло определить рейтинговое голосование. Большинство сургутян проголосовало за ремонт улицы Привокзальной, в порядок приведут улицу Крылова (от улицы Грибоедова до улицы Толстого), Пионерную (от улицы Виктора Васильева до дороги на п. Финский), Бажова и Югорский тракт (от Энергетиков до Югорской). Кроме этого, завершат ремонт на улице Быстринской.

- Перечень дорог составлен с учетом мнения горожан. Сейчас формируется проектно-сметная документация, в ближайшее время приступим к подготовке конкурсной. Аукционы по определению подрядных организаций будут проведены до конца марта, – рассказала начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации Сургута Анна Коршунова.

Глава Сургута Андрей Филатова поручил провести ямочный ремонт на всех остальных городских автодорогах. В планах обновить 11 внутриквартальных проездов, что почти вдвое больше, чем в 2021 году. Деньги на это выделят из местного бюджета.