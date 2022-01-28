Житель Пыть-Яха до смерти избил знакомого и отправится за это под суд Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Пыть-Яхе завершено расследование уголовного дела против 30-летнего местного жителя, который обвиняется в "причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Уже судимый обвиняемый, 17 ноября 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с 38-летним жителем города, избил его, нанеся 6 ударов руками и коленом по голове, а также не менее 25 ударов по другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался через короткое время.

Обвиняемый признал вину и раскаялся, следователи собрали доказательства его вины и уголовное дело направлено в суд.

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