На вакцинацию в Ханты-Мансийске записались 23 подростка Фото: Городской информационный центр

В ОКБ Ханты-Мансийска начали прививать подростков от коронавируса. Первая партия COVID-19 «Спутник М» предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

На вакцинацию в Ханты-Мансийске записались уже 23 подростка. Вакцинация несовершеннолетних проводится только по письменному заявлению их законных представителей. При этом сам ребёнок тоже не должен быть против. А еще есть и медицинские противопоказания: острые заболевания и обострение хронических, перенесённый в течение последнего полугода COVID-19.

- Вакцинация должна проводиться на фоне полного здоровья ребёнка, то есть у него не должно быть острых заболеваний. Если у него есть хроническое заболевание, то оно должно быть в стадии ремиссии. На прививку может быть реакция: температура, небольшая заложенность носа, и даже кашель. Такие симптомы могут сохраняться 1-2 дня. Так что под рукой желательно иметь жаропонижающие и антигистаминные препараты - рассказала заведующая детской поликлиникой Лариса Тандалова.