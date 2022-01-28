В Югре за вылов редкой рыбы будут судить браконьера Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Нижневартовского района утвердила обвинение против жителя Нижневартовска, который обвиняется в "незаконной добыче и хранении водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ".

Как выяснилось, в июле 2021 года обвиняемый при помощи рыболовной сети на реке Вах выловил две особи сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Ущерб, причиненный рыбным запасам страны добровольно возмещен, уголовное дело направлено в суд. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 лет.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре браконьер убил лосиху с лосенком и пытался незаметно вывести мясо в мешках. Он спрятал мешки с мясом среди таких же мешков с дикоросами.