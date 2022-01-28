Коронавирус в Югре, последние новости на 28 января 2022 года: умерли 5 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 5 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 160 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 2 341 случай COVID-19. Состояние 59 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 98 040 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 046 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,7%. Умерли 673 человека и выздоровели 29 506. Всего на сегодняшний день выявлено 11 502 657 случаев коронавируса в 85 регионах России. За весь период зафиксировано 329 443 летальных исхода, выздоровели 10 159 197 человек.