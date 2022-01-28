В первом исправительном центре Сургута "проживают" 10 человек Фото: Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

Новый исправительный центр в Сургуте начал свою работу 28 декабря. Спустя месяц после открытия на участке проживают 10 человек, осужденных к принудительным работам. В центре есть все необходимое: в комнатах для проживания имеется мебель и санузлы, организованы помещения для приготовления и приема пищи, прачечные, а также комната воспитательной работы.

Шесть осужденных уже работают, а остальные проходят процедуру трудоустройства. Каждый новый сотрудник организации обеспечен специальной формой одежды, прошел необходимые инструктажи по технике безопасности и ознакомлен с правилами трудового распорядка.

Как отмечают пресс-службе УФСИН России по ХМАО-Югре, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в основной массе за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, а еще как смягчение наказания в виде лишения свободы за добросовестное поведение в местах изоляции. Как показывает практика, отбывание наказания по месту жительства помогает комфортнее и действеннее исправить человека.