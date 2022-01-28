Югорчанин попался на популярный "развод" от мошенников и отдал им 2 миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В полицию Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний мужчина и рассказал, что стал жертвой аферистов.

Ему позвонил сотрудник службы безопасности одного из банков и сообщил о попытке оформления кредита на его имя. Чтобы обезопасить себя, по подсказке злоумышленника, мужчина оформил кредит на 2 миллиона рублей и перевел их на «независимый банковский счет». В полицию югорчанин обратился не сразу, так как был уверен в законности действий «сотрудника банка». Но спустя время он понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере", максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет.