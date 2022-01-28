Коронавирус в Югре, последние новости на 28 января 2022 года: заразились 2 341 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 110 010 случаев коронавируса. За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 2 341 новый случай COVID-19 в 22 муниципалитетах.

За день случаи коронавируса выявлены: в Сургуте – 755; Нижневартовске – 377; Сургутском районе – 195; Нефтеюганске – 194; Ханты-Мансийске – 177; Урае – 104; Советском районе – 65; Нягани – 58; Когалыме – 57; Мегионе – 56; Кондинском районе – 47; Пыть-Яхе – 43; Нефтеюганском районе – 42; Радужном – 35; Югорске – 33; Лангепасе – 29; Нижневартовском районе – 25; Покачах – 16; Октябрьском районе – 11; Ханты-Мансийском районе – 8; Березовском районе – 8; Белоярском районе – 6.

На момент выявления у 2 222 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 61 зафиксирована пневмония, у 58 болезнь протекал бессимптомно. Контакт установлен в 2 323 случаях, по 15 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 22 098, сняты с наблюдения – 456 057. За сутки на COVID-19 обследовано 10 731 человек, всего прошли обследование 2 863 706.

Состояние 59 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 2 160 человек. За сутки выписались по выздоровлению 121 человек, за весь период пандемии вылечились 94 290 югорчан.