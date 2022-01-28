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Происшествия28 января 2022 6:21

Югорчанин получил 10 лет тюрьмы за наркотики и кражу

Он отсидит в колонии строго режима
Виктория Терина
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Югорчанин получил 10 лет тюрьмы за наркотики и кражу

Югорчанин получил 10 лет тюрьмы за наркотики и кражу

Фото: Татьяна Коркина

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор 26-летнему местному жителю. Он признан виновным в нескольких преступлениях.

- Подсудимый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, занимался распространением наркотиков. Он выполнял функции «закладчика», раскладывая наркотические средства в тайниках в Сургуте - сообщили в Прокуратуре ХМАО-Югры.

Мужчину задержали в октябре 2019 году, когда он очередной раз пытался сбыть партию наркотиков через «закладки». Кроме того, выяснилось, что в августе того же года подсудимый, проводя ремонт в одной из квартир, украл строительные инструменты.

Виновному дали 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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