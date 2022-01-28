Погода на 27 января 2022 года в Югре: снег и ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 28 января 2022 года: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем по западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине небольшой снег, изморозь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -13, -18 °С, при прояснениях -23, -28 °С, днем -10, -15 °С, местами -20, -25 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -15 ,-17 °С, днем -13, -15 °С.

По поводу природных явлений говорили: «Павел день прибавил», «Павел взмок - дня приволок», - замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнце - ярче. Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые - тепло, а «моргающие» - вьюгу. Если на севере показались тучи - не стоит надеяться на оттепель. Кроме того, по этому дню смотрели, каким будет лето: если ясно - то сухим и жарким, если ветрено - то холодным, если идет снег - то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.