Жителя Ханты-Мансийска подозревают в изнасилованиях и распространении детской порнографии Фото: Татьяна Коркина

В Югре завели уголовное дело против 22-летнего жителя Ханты-Мансийска, который подозревается в совращении малолетних.

Подозреваемый с октября 2018 года со совей страницы в одной из социальных сетей рассылал порнографические фото с изображениями несовершеннолетних. Следователи выяснили, что автором снимков являлся сам подозреваемый. В ноябре 2016 года, когда родителей 9-летнего мальчика не было дома, преступник изнасиловал мальчика, пользуясь тем, что он не смог воспротивиться намерениям мужчины. В декабре 2020-го он же изнасиловал 9-летнюю родственницу.

- Злоумышленник заключен под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных иных эпизодов преступной деятельности. Расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.