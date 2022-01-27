Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 14:03

Жителя Ханты-Мансийска подозревают в изнасилованиях и распространении детской порнографии

Расследование продолжается
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителя Ханты-Мансийска подозревают в изнасилованиях и распространении детской порнографии

Жителя Ханты-Мансийска подозревают в изнасилованиях и распространении детской порнографии

Фото: Татьяна Коркина

В Югре завели уголовное дело против 22-летнего жителя Ханты-Мансийска, который подозревается в совращении малолетних.

Подозреваемый с октября 2018 года со совей страницы в одной из социальных сетей рассылал порнографические фото с изображениями несовершеннолетних. Следователи выяснили, что автором снимков являлся сам подозреваемый. В ноябре 2016 года, когда родителей 9-летнего мальчика не было дома, преступник изнасиловал мальчика, пользуясь тем, что он не смог воспротивиться намерениям мужчины. В декабре 2020-го он же изнасиловал 9-летнюю родственницу.

- Злоумышленник заключен под стражу. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных иных эпизодов преступной деятельности. Расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

0