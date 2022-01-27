Югорские врачи спасли 6-летнюю девочку с переломом черепа Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Урае во время уличных развлечений 6-летняя девочка сильно ударилась головой и получила перелом костей черепа и внутреннее кровоизлияние. Такая опасная травма требовала срочного оперативного вмешательства.

Детские нейрохирурги Сургутской травмбольницы готовы были отправиться на место в составе санитарно-авиационной бригады, но из-за метели им не разрешили вылететь. Добираться на автомобиле с учётом погодных условий пришлось бы 7-8 часов. Решение нашлось, наземным транспортом в Урай отправили нейрохирурга из ближайшего города - Ханты-Мансийска.

- Прибывший специалист с помощью команды местной клиники успешно выполнил ребёнку операцию по удалению образовавшихся гематом. Но последствия удара проявились и на следующий день - при контрольном обследовании гематомы были обнаружены вновь, уже в другой части головы - сообщили в БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница".

Ребенку потребовалась новая, срочная операция, а погода снова оказалась нелетной. На этот раз медики решили доставить пациентку из Урая по воздуху в Ханты-Мансийск, а детские нейрохирурги в это время собирались выехать туда из Сургута на машине. К счастью, погода внезапно решила упростить задачу, и санавиационной бригаде разрешено было лететь напрямую в Сургут.

Врачи Сургутской травмбольницы спасли девочке жизнь. После операции она еще 9 дней провела в реанимации. Сейчас движение и речь пациентки восстановились почти полностью, она поправляется хорошими темпами, даже несмотря на тяжелый фон – сопутствующее онкологическое заболевание, требующее особого подбора медицинских препаратов. В детском нейрохирургическом отделении травмбольницы ребёнка готовят к выписке в ближайшие дни.