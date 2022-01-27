В Югре продолжается вакцинация подростков от COVID-19: привито 13 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается вакцинация подростков от COVID-19. Первая партия вакцины «Спутник М» распределена по медицинским организациям Сургута и Ханты-Мансийска.

Вакцинация проходит только при письменном заявлении родителей и на сегодняшний день привито уже 13 подростков. За детьми, получившими прививку, установлено медицинское наблюдение.

- Желающих много. Родители отлично понимают тяжёлую ситуацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией и поэтому уже многие написали согласия. Это не только в нашей поликлинике, это во всех поликлиниках города и округа, - рассказала главный врач Сургутской городской клинической поликлиники №5 Галина Шипилова.

Прививка рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет. По информации департамента здравоохранения Югры, все медицинские организации округа готовы к вакцинации.

- В реанимациях «красной зоны» есть и дети. У них тоже заболевание может протекать тяжело. К тому же, даже при легком течении, дети активно переносят инфекции. Для того, чтобы защитить подростков и старших членов их семей, необходимо прививать несовершеннолетних, - сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.