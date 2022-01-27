Энергетики выдали дополнительные мощности на развитие месторождения углеводородов в Югре

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«Россети Тюмень» выдали 3 МВт дополнительной мощности на развитие Южно-Сардаковского месторождения углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе. Для этого энергокомпания провела технологическое присоединение новой подстанции «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Энергетики присоединили энергообъект к питающему центру 110 кВ «Повховская» через воздушные линии напряжением 35 кВ. Для начала специалисты «Россети Тюмень» проанализировали схемно-режимные ограничения с учетом динамики развития мощностей территориальных подразделений нефтяной промышленности. Затем разработали технические условия, а уже после и само технологическое присоединение. Чтобы сохранить устойчивость и надежность работы единой национальной энергосистемы, а также обеспечить бесперебойное электроснабжение объекта, был выполнен расчет необходимых параметров и настройки противоаварийной автоматики.

Отметим, что потребности в дополнительной мощности связаны с приобретением нефтяниками права на пользование недрами Южно-Сардаковского месторождения. Объем залежей углеводородов на этом участке оценивается в размере больше 6 миллионов тонн.

Дополнительные мощности позволят обеспечить потребности нефтяной компании в энергоресурсах, повысить надежность и качество энергоснабжения добывающей промышленности Югры.