Ханты-Мансийск присоединился к памятной акции «Блокадный хлеб»

Фото: Городской информационный центр

Волонтеры Победы в Ханты-Мансийске присоединились к акции памяти «Блокадный хлеб». Сегодня в одном из ТРЦ города волонтеры раздали посетителям листовки с историей блокады Ленинграда и суточную норму «блокадного» хлеба.

Акция предназначена для того, чтобы сохранить память о трагических страницах истории. А ключевой символ акции - кусочек хлеба весом в 125 грамм: именно такая минимальная дневная норма на человека была установлена в Ленинграде в самый тяжелый период блокады.

Напомним, мы писали ранее о том, как в ХМАО почтили память героев блокады Ленинграда.

Более полутысячи человек приняли участие в памятных мероприятиях.