В Югорске задержали наркомана, уже сидевшего за хранение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Югорске задержали 43-летнего югорчанина, подозреваемого в хранении наркотиков. Полицейские нашли мужчины 5 свертков с кристаллическим веществом и порошком бежевого цвета. Эксперт выяснил, что вещество является наркотиком массой более 12 граммов, что считается крупным размером.

Как рассказал сам подозреваемый, наркотики он купил для личного пользования. Кстати, раньше он уже был судим за подобное преступление. Сейчас против него возбуждено новое уголовное дело.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Калмыкии, продававший наркотики в Нижневартовске, рискует получить 20 лет тюрьмы. Его задержали при попытке реализовать очередную партию.