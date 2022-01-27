В Нижневартовске современная библиотека за 5 млн рублей Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

В Нижневартовске появится еще одна модельная библиотека, которую создадут на базе действующей библиотеки №5. Там будут как «шумные» зоны с открытыми площадками, так и «тихие» - с отдельными читальными залами.

- В учреждении оборудуют два зала: событийный и интеллектуальный. Первый будет предназначен для проведения культурно-просветительских мероприятий разного формата: семейных праздников, конференций, лекций, встреч с интересными людьми и медиамостов. Во втором зале разместятся Центр общественного доступа и зона коворкинга – рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Кроме того, в библиотеке откроются литературное кафе и арт-студия «Вдохновение» для проведения разнообразных мастер-классов. А в Зале дружбы народов, будут проходить встречи представителей национальных объединений и храниться уникальные издания на множестве языков народов России. Посещать библиотек смогут читатели с особыми потребностями, пожилые люди и родители с маленькими детьми. Помещения библиотеки оборудуют индукционной системой, предназначенной для передачи звуковой информации на слуховой аппарат слабослышащим посетителям.

На реализацию проекта из федерального бюджета выделено пять миллионов рублей. Завершить ремонт запланировано до 1 ноября 2022 года.