Коронавирус в Югре, последние новости на 27 января 2022 года: умерли 7 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 155 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 934 случая COVID-19. Состояние 54 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 88 816 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 807 человек, на 4,8% больше по сравнению с 26 января. Кроме того, за день умерли 665 человек и выздоровели 29 754 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 328 770 летальных исходов, выздоровел 10 129 691 человек.