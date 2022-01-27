Коронавирус в Югре, последние новости на 27 января 2022 года: заразились 1 934 человека Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

По данным оперативного штаба Югры, в округе зарегистрировано 107 669 случаев COVID-19, в том числе за сутки 1 934 новых случая в 22 муниципалитетах. Коронавирус за день выявлен у жителей Сургута – 840; Нижневартовска – 294; Ханты-Мансийска – 161; Нефтеюганска – 118; Пыть-Яха – 65; Когалыма – 60; Нефтеюганского района – 52; Нягани – 45; Югорска – 45; Лангепаса – 30; Советского района – 30; Покачей– 26; Нижневартовского района – 26; Мегиона – 25; Урая – 25; Радужного – 21; Сургутского района – 21; Кондинского района – 20; Березовского района – 13; Белоярского района – 10; Октябрьского района – 4; Ханты-Мансийского района – 3.

На момент выявления у 1 821 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 93 зафиксирована пневмония, у 20 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 1 923 случаях, по 11 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 22 632 человека, сняты с наблюдения – 452 656. За сутки на COVID-19 обследованы 9 607 человек, всего прошли обследование 2 852 975 человек.

В тяжелом состоянии находятся 54 пациента, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 155 человек. За сутки выписались по выздоровлению 100 человек, за весь период пандемии вылечились 94 169 югорчан.