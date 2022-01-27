Югорчанка лишилась денег, пытаясь выиграть в интернет-розыгрыше Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 13 случаев мошенничества. Югорчане лишились 4 миллионов рублей. Жертвами аферистов стали жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Когалыма и Кондинского района.

Так, в Кондинском районе два автолюбителя, которые хотели приобрести через социальную сеть автозапчасти, попались на уловки мошенников и перевели им 19 тысяч рублей. Еще одной обманутой жертвой стала 43-летняя жительница Радужного. Она мечтала стать счастливой обладательницей выигрыша, за что заплатила 3 тысячи рублей, но ожидаемого куша так и не сорвала.

По-прежнему жители округа оформляют поездки и доверяют ненадежным водителям, будучи уверенными, что поездки состоятся. За сутки ущерб за поездки составил 9 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.