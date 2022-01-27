В Ханты-Мансийске планируют провести заплыв на открытой воде Фото: международная серия заплывов

В июне текущего года в столице Югры панируют провести заплыв на открытой воде X-Waters. Об этом стало известно во время встречи Главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина с руководителем Федерации плавания Ханты-Мансийска Антоном Пилипасом и руководителями проекта X-Waters.

Максим Ряшин отметил, что в первую очередь, необходимо строго соблюдать все меры безопасности при проведении мероприятия. Но по словам организаторов, при организации заплывов будут выдержаны все стандарты безопасности: индивидуальный буй для каждого участника, достаточное количество лодок и спасателей, четкая навигация.

Планируемые дистанции для заплыва будут: 2, 5 и 10 км с финишем у Речного вокзала.

Глава города также поручил рассмотреть возможность организации праздника на Набережной в месте финиша для всех горожан, при этом учитывая эпидемиологическую ситуацию и ограничения, которые будут действовать в данный период.

Отметим, что X-Waters это крупнейшая международная плавательная серия заплывов на открытой воде, основанная в России. В 2022 году запланировано 18 заплывов по России.