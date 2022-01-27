Нижневартовский чиновник задержан по подозрению в получении взятки Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против директора МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района». Он подозревается в получении взятки в крупном размере.

По информации следственных органов, в феврале – апреле 2018 года подозреваемый получил 410 тысяч рублей от одного из предпринимателей, выполнявшего работы по муниципальным контрактам. Деньги "оплачены" за непринятие мер по включению исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения сроков выполнения работ.

- Накануне в жилище и по месту работы подозреваемого проведены обыски, по результатам которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. По ходатайству следователя злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Расследование уголовного дела продолжается.