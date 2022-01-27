Почетной жительнице Сургута и Югры - Вере Ивановне Панасевич исполнилось 85 лет Фото: Администрация Сургута

Почётной жительнице Сургута и Югры - Вере Ивановне Панасевич исполнилось 85 лет. Одним из первых её поздравил Глава города Андрей Филатов. Они встретились в администрации муниципалитета, к строительству которого причастна Вера Ивановна.

- Это здание тоже мы возводили. Весь этот микрорайон вплоть до Майской – всё мы строили. Из чего было – из того и строили. Всё стоит до сих пор - рассказала почётная жительница Сургута и Югры Вера Панасевич.

Женщина посвятила Сургуту больше 50 лет жизни. Приехала в город в составе мостопоезда-442 и много лет возглавляла женскую бригаду на строительстве Сургутской ГРЭС. Участвовала в возведении производственных, жилых, социальных объектов города. Имеет звание Героя социалистического труда, Почетного энергетика, Почётного жителя Сургута и Югры.

- Мы с гордостью продолжаем Вашу работу. Ваша история, энергия, сила остаётся примером для многих. Будем стараться Вас не подвести - сказал Андрей Филатов.