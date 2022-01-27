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Происшествия27 января 2022 5:59

В Советском районе задержана наркосбытчица

Ей грозит 15 лет тюрьмы
Виктория Терина
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В Советском районе задержана наркосбытчица

В Советском районе задержана наркосбытчица

Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе при сбыте наркотических средств задержана 36-летняя местная жительница. У женщины нашли два бумажных свертка с смесью синтетических наркотиков массой 1,895 грамма, что является крупным размером.

Как призналась сама югорчанка, наркотики она купила через распространителей в интернете, а деньги за запрещенный товар перевела через терминал оплаты на представленный продавцом счет.

Против неё возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные хранение и сбыт наркотических средств". Ей грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре задержан 33-летний житель Нягани с наркотиками.