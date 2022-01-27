Погода на 27 января 2022 года в Югре: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 27 января 2022 года: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20 °С, при прояснениях -25, -30 °С, днем -10, -15 °С, местами -16, -21 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -17, -19 °С, днем -12, -14 °С.

Выходя на улицу, подмечали приметы. Если деревья покрывались инеем - это предвещало тепло, а вот белые облака сулили стужу. Если в морозный день шел снег - ждали потепления, а если на закате появлялся столб солнечного света - наоборот, готовились к морозам. Считалось, что раннее пение петухов обещает тепло, а карканье вороны поутру - метель.