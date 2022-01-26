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Общество26 января 2022 16:34

Магазины Нефтеюганского района проверяют на возможные продажи контрафактного алкоголя

Такие мероприятия начали проводить после того, как в Югре произошли многочисленные отравления
Виктория Терина
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Магазины Нефтеюганского района проверяют на возможные продажи контрафактного алкоголя Фото: Администрация Нефтеюганского района

Магазины Нефтеюганского района проверяют на возможные продажи контрафактного алкоголя Фото: Администрация Нефтеюганского района

Полиция Нефтеюганского района проверяет торговые предприятия района на возможные продажи контрафактного алкоголя.

Такие мероприятия начали проводить после того, как с декабря 2021 года на территории Югры произошли многочисленные отравления алкогольной продукцией, в том числе с летальным исходом. Так, восемь человек скончались после употребления «паленой» водки. Некачественный алкоголь завезли в магазин Кондинского района в новогодние праздники. Еще отравление "паленым" алкоголем в Югре унесло жизни 3 жителей Октябрьского района.

Полиция настоятельно рекомендуют не покупать крепкий алкоголь "из-под прилавка" и напоминают, что проверить подлинность покупки можно с помощью мобильных приложений и интернета.