Магазины Нефтеюганского района проверяют на возможные продажи контрафактного алкоголя Фото: Администрация Нефтеюганского района

Полиция Нефтеюганского района проверяет торговые предприятия района на возможные продажи контрафактного алкоголя.

Такие мероприятия начали проводить после того, как с декабря 2021 года на территории Югры произошли многочисленные отравления алкогольной продукцией, в том числе с летальным исходом. Так, восемь человек скончались после употребления «паленой» водки. Некачественный алкоголь завезли в магазин Кондинского района в новогодние праздники. Еще отравление "паленым" алкоголем в Югре унесло жизни 3 жителей Октябрьского района.

Полиция настоятельно рекомендуют не покупать крепкий алкоголь "из-под прилавка" и напоминают, что проверить подлинность покупки можно с помощью мобильных приложений и интернета.